2016 blev et godt år for fiskerne

Som et plaster på såret fik også industrifiskerne mere for deres fisk i 2016. Den gennemsnitlige kilopris var 1,72 kroner, en stigning på 18 procent i forhold til året før.

Omsætningen faldt med 27 procent målt i værdi - fra 960 millioner kroner i 2015 til 698 millioner kroner i 2016. Der var også et markant fald på 37 procent i de landede mængder, der blev på 343.000 ton i 2016.

Det andet ben i fiskeriet - industrifiskeriet - oplevede derimod et markant fald i omsætningen både målt på værdi og landinger. Det skyldes ikke mindst et næsten fraværende tobisfiskeri i foråret og forsommeren 2016.

Der er også sket en beskeden stigning i fangsten målt i vægt. Stigningen er på omkring to procent og kommer hovedsageligt fra større landinger af rødspætter. I alt blev der landet 297.000 ton konsumfisk i årets løb.

Det er primært prisstigninger for sild, rødspætter og jomfruhummer, der bærer fremgangen i omsætningen.

NORDJYLLAND: Ikke siden 2002 har de danske fiskere præsteret en større omsætning, end de gjorde i 2016. I alt omsatte dansk fiskeri for 3,6 milliarder kroner fisk i løbet af året. Heraf står konsumfiskeriet for 2,9 milliarder kroner.

Trods manglende tobis-kvoter blev der sidste år landet fisk for 3,6 milliarder kroner - den største omsætning siden 2012

