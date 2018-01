2017 skriver sig ind Mexicos historie med drabsrekord

Et rekordstort antal mennesker blev dræbt i Mexico i løbet af 2017, som blev det mest blodige år i den tid, der er ført drabsstatistik.

I alt åbnede politiet i det mellemamerikanske land 25.339 drabssager sidste år. Det er næsten 25 procent flere end i 2016, viser en opgørelse fra indenrigsministeriet i landet.

Allerede da november var overstået, stod det klart, at den hidtidige rekord fra 2011 på 22.409 drab var overgået.

Der blev i 2017 også sat rekord for flest drab på en enkelt måned. I oktober blev der registreret 2300 drab.

Det var dermed den mest voldelige måned, siden myndighederne begyndte at føre regnskab for 20 år siden.

Volden er steget i Mexico, siden den tidligere præsident Felipe Calderons regering erklærede krig mod landets magtfulde og hensynsløse narkokarteller i slutningen af 2006.

I løbet af det seneste årti har vold og krig mellem bander og narkokarteller krævet flere end 100.000 liv.

Den udbredte og eskalerende vold ventes at være et af hovedtemaerne, når mexicanerne til juli skal vælge præsident.

Den nuværende præsident, Enrique Peña Nieto, står ifølge meningsmålinger foran noget af en opgave, hvis det skal lykkes for hans parti, Det Institutionelle Revolutionsparti (PRI), at fastholde magten.

Sidste år var antallet af drabssager cirka 40 procent højere end i 2013, som var Peña Nietos første hele år som præsident.

Drabsstatistikken for 2017 er offentliggjort få dage efter, at USA's præsident, Donald Trump, i et tweet hævdede, at Mexico "nu er rangeret som det mest farlige land i verden".

Den påstand tilbageviste den mexicanske regering få timer senere.

- Selv om Mexico har et betydeligt voldsproblem, så er det åbenlyst forkert, at Mexico er verdens farligste land, hed det i en erklæring fra det mexicanske udenrigsministerium ifølge Los Angeles Times.

Venezuela og El Salvador nævnes som lande med langt flere drab sat i forhold til indbyggerantallet.

I meddelelsen understreges desuden den mexicanske regerings holdning, om at en væsentlig årsag til blodsudgydelserne er trafikken af amerikanske våben til Mexico samt narkoefterspørgslen i USA.

