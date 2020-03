209 blev afvist ved grænserne i de første timer

KØBENHAVN:209 personer blev lørdag i løbet af de første seks timer med delvist lukkede grænser afvist og bedt om at forlade landet igen, oplyser Rigspolitiet.

Efter alt at dømme har myndighederne haft visse problemer med at kunne offentliggøre tal om afvisninger, for lørdag lød meldingen fra Rigspolitiet, at man søndag morgen ville komme med tal for, hvor mange der var blevet afvist.

Kun Syd- Og Sønderjyllands Politi meldte i første omgang tal ud. Her lød det i første omgang, at 608 var blevet afvist. Det tal blev siden ændret til et noget lavere, nemlig 149.

Søndag ved middagstid kom så tallene fra Rigspolitiet. Men de tal er altså kun for tidsrummet 12-18 lørdag.

På det tidspunkt havde eksempelvis Syd- og Sønderjyllands Politi afvist 81 personer.

Regeringen har som led i bestræbelsen på, at forsinke udbredningen af coronasmitte i Danmark valgt at lukke grænserne for udlændinge, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark.

En beslutning, som ventes at få store konsekvenser for ikke mindst turistbranchen. Den betyder blandt andet, at udlændinge, der kommer til landet som turister, ikke får lov til at rejse ind.

I Sønderjylland er ti grænseovergange blevet lukket helt. Kun overgangene ved Sæd, Kruså og Frøslev er mulige at passere.

Grænsekontrollen foregår også i lufthavne og havne, hvor folk kan indrejse i landet.

I perioden lørdag fra klokken 12 til 18 blev flest personer afvist i Københavns Politikreds. 94 personer blev bedt om at forlade landet igen. I kredsen er indrejse muligt via Københavns Lufthavn og Øresundsbroen.

I Nordsjælland, hvor der i Helsingør er færger til Sverige, blev 25 afvist, mens der i Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds blev afvist 8, der ankom med færge fra Tyskland.

På Bornholm blev én person afvist.

/ritzau/