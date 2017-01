ODENSE: Det koster ni måneders fængsel og et kørekort, at en 21-årig mand om natten 1. november kørte 34 kilometer i høj fart med politiet i hælene.

Det oplyser den fynske anklagemyndighed i en pressemeddelelse torsdag.

Den ubetingede frakendelse af førerretten gælder i ti år.

Biljagten udviklede sig, da politiet ville stoppe manden ved en rutinekontrol. Han havde dog ingen intentioner om at standse.

I løbet af den lange biljagt i området ved Vissenbjerg begik den 21-årige en række grove kørselsfejl. Blandt andet kørte han med høj fart igennem byer og ad snoede landeveje.

Desuden bragte han betjentes liv i fare. Ved en kortvarig pause i jagten, hvor bilen var endt i noget buskads, forsøgte han at køre to betjente ned. Han bakkede bilen direkte mod dem.

Den ene betjent måtte springe til siden for ikke at blive ramt af bilen. En anden måtte undvige, da bilisten satte kurs direkte mod ham. I den forbindelse skød politiet tre gange mod bilen.

Også ved en kraftig opbremsning i slutningen af forløbet, bragte den unge mand betjentes liv eller førlighed i fare, lyder det i dommen.

Jagten sluttede, da flugtbilen kørte ind i et hellefyr, og den 21-årige blev anholdt.

Det viste sig, at han både var påvirket af hash og amfetamin og kørte i en stjålet bil.

Den dømte har accepteret dommen, oplyser forsvarer Morten W. Kamp.

- Vi havde håbet på en mildere straf, men der var nogle andre forhold med vold og en tidligere frakendelse af førerretten, så resultatet kan accepteres, siger han til Ritzau.

Han peger på, at heller ikke anklageren fik helt medhold i sin påstand. Her gik man efter fængsel i et år og to måneder.

- Der er tale om en historisk lang biljagt. Det er også gået hurtigt på små, mørke strækninger. Men der var ingen civile på gaden - hverken modkørende eller fodgængere, siger Morten W. Kamp.

/ritzau/