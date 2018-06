21-årig gik ind i feriehuse og lurede på kvinder

SKAGEN: En 21-årig græsk mand fremstilles mandag eftermiddag i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for at have krænket tre norske kvinders blufærdighed efter en bytur i Skagen.

Den unge mand fulgte efter de tre kvinder tidligt søndag morgen, og efterfølgende gik han ind i tre forskellige huse, som kvinderne havde lejet.

I det ene hus overraskede han en af kvinderne, der kom nøgen ud af badet. I et andet hus rørte han en kvinde i håret og det tredje sted havde han angiveligt blot stået og kigget på, at kvinden sov, fortæller anklager Torben Kaufmann.

Den 21-årige var meget beruset, da han opsøgte kvinderne. Han er sigtet for både husfredskrænkelse og blufærdighedskrænkelse.

Anklagemyndigheden vil begære manden varetægtsfængslet med henblik på dom og senere udvisning.