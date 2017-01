BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Borgmester Mikael Klitgaard får i år 216.000 kr. mere i lønningsposen.

Og når borgmesterlønnen stiger, skal de øvrige 26 medlemmer af byrådet også have "lønforhøjelse".

Udvalgsformændene, Karsten Frederiksen, teknik- og miljøudvalget, Lone Birkmose Lex, børne- og skoleudvalget, Margit Chemnitz, formand for fritids- og kulturudvalget, Ole Jespersgaard, formand for social- og sundhedsudvalget, Gitte Krogh, formand for ældreomsorgsudvalget og Eskild Sloth Andersen, formand for beskæftigelsesudvalget stiger fra 147.663 kr. til 195.575 kr. Udvalgsformændenes vederlag er en procentdel af borgmesterlønnen.

Formand for børne- og ungeudvalget stiger fra 66.575 kr. til 88.096 kr. og medlemmer af børne- og ungeudvalget stiger fra 46.560 kr. til 61.667 kr.

Medlemmer af de stående udvalg får hver 29.072 kr. mod i fjor 21.950 kr. Det faste vederlag for hvert byrådsmedlem er 87.820 kr. mod i fjor 67.820 kr.