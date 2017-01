THISTED: En 22-årig mand fra Sundby Thy blev fredag klokken 19.40 anholdt efter en mindre biljagt gennem Thisted.

Manden, der blev løsladt knap fem timer senere, blev sigtet for at køre under påvirkning af narko, uden kørekort og for flere overtrædelser af færdselsloven.

Inden det lykkedes politiet at anholde manden, der kørte i en rød Peugeot 306 stjålet fra Kolonihavevej i Snedsted, påkørte han en pæl ved Gryde Torv, en afspærringspæl ved Storegade for til sidst at ramme en træpæl ved Thisted Bryghus.

Det er anden gang inden for kort tid, at den 22-årige anholdes for kørsel uden kørekort, spiritus- og narkokørsel.