Ung cykelrytter er død efter styrt

ZABRZE: Den 22-årige belgiske cykelrytter Bjorg Lambrecht døde mandag efter et styrt på 3. etape i Polen Rundt.

Det bekræfter Bjorg Lambrechts hold, Lotto Soudal, på Twitter.

- Den størst mulige tragedie, som kunne ske for familie, venner og holdkammerater til Bjorg, er sket. Hvil i fred, Bjorg, skriver Lotto Soudal.

Bjorg Lambrecht styrtede på den 150,5 kilometer lange etape, som begyndte i Chorzow og havde målstreg i polske Zabrze.

Vejene i Polen var glatte på grund af regnvejr. Han tabte i høj fart kontrollen med cyklen og ramte ind i nogle betonrør i vejkanten.

Efter styrtet blev Bjorg Lambrecht ifølge AFP genoplivet på stedet og dernæst transporteret i ambulance til et hospital i byen Rybnik.

Men her var det ikke muligt for lægerne at redde hans liv. Han døde på operationsbordet.

Bjorg Lambrecht var i gang med sin anden sæson som professionel, og han var betragtet som et af Belgiens største talenter.

På Lotto Soudal var han holdkammerat med blandt andre danske Lars Bak.

Sidste år blev han nummer to ved U23-VM, og i 2017 vandt han U23-udgaven af Liége-Bastogne-Liége.

I juni vandt han ungdomskonkurrencen i Critérium du Dauphiné, hvor han samtidig sluttede på en samlet 12.-plads.

Det var også i juni, at Lotto Soudal kvitterede for de gode resultater ved at forlænge kontrakten med to år mere.

De øvrige ryttere i feltet gennemførte mandagens etape, som blev vundet af Bora-sprinteren Pascal Ackerman, efter at Fabio Jakobsen blev deklasseret.

Efterfølgende lyder der kondolencer fra adskillige af de deltagende cykelhold på de sociale medier.

/ritzau/