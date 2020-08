226 kilometers vandreture slutter i den store sandkasse

Hvis man lægger sine vandreture på hverdage og lidt uden for sæsonen, byder den nordjyske natur på masser af muligheder for at føle sig som Palle alene i verden.

Men hvis man nærmer sig Skagen midt i en coronaramt højsommer, så beder man nærmest om trængsel.

Hulsigstien er en populær cykel- og gangsti mellem Hulsig og Skagen. Foto: Peter Broen

Da jeg begav mig ud på min 11. og sidste vandretur i Nordjylland denne sommer - i dagens anledning med sønnike som selskab - måtte vi da også deles om pladsen på cykelstien mellem Hulsig og Skagen med et pænt stort antal tohjulede turister.

Men det gik endda, og vi nød den skyfri men noget blæsende dag hele vejen op igennem den spektakulære Hulsig Hede.

Da vi nåede Skagen Klitplantage og drejede med vest, havde vi til gengæld pludselig det hele for os selv. Og vores frokostrast ved den idylliske Skøjteløbersø blev kun forstyrret af svirrende guldsmede og pilende firben i græsset.

Efter at have krydset Ålbækvej tullede vi lidt rundt i den hyggelige klitplantage, mens vi rustede os til næste etape: Seks kilometer sydpå ad stranden til Kandestederne.

Jeg har skrevet det før, men gør det gerne igen: At vandre på stranden bliver aldrig en af mine yndlingsbeskæftigelser. Når jeg kan se for langt ud i en horisont, der aldrig rigtig ændrer sig, får det modet til at falde og trætheden til at sætte ind langt tidligere, end når jeg går i bakket eller bevokset terræn.

Vandring på stranden bliver aldrig en livret. Men denne tur bød på seks kilometer ad stranden fra Skagen til Kandestederne. Foto: Peter Broen

På denne strækning var stranden tilmed overraskende øde, på nær de overvejende tyske turister, der var kørt langt nordpå fra Kandestederne, så det var lige før, jeg savnede lidt folkeliv til at bryde ensformigheden.

Da vi nåede ned til Kandestederne, var vi da også begge lettere mørbankede, men vi glemte det snart, for forude ventede Råbjerg Mile, som jeg ikke har besøgt i mange Herrens år.

Her på denne klassiske turistlokalitet kan man ikke tillade sig at blive fornærmet over, at andre har fået samme idé, men der er som bekendt plads nok til alle i den gigantiske sandkasse, der langsomt kravler hen over Skagens Odde fra vest mod øst. Og den er altid fascinerende at besøge.

Herfra var det planen, at vi ville krydse igennem Bunken Klitplantage for at komme tilbage til Hulsig, men et eller andet gik galt, så vi havnede på Kandestedvej, som vi endte med at følge tilbage til Hulsig. Ikke det klogeste valg, for den gamle betonvej er af gode grunde særdeles trafikeret på denne tid af året.

Betonvejen mellem Kandestederne og Hulsig bliver ved en fejl underlaget for de sidste kilometer af årets sidste travetur. Foto: Peter Broen

Men på det tidspunkt havde vi allerede fået rigeligt med kilometer i benene, så vi bed tænderne sammen og fik det overstået.

Og dermed sluttede 226 kilometers oplevelser fordelt på 11 ture i Nordjylland. Jeg er kommet rigtig mange steder, jeg aldrig har været før, og en del steder jeg end ikke anede eksisterede. Det har været sjovt, hårdt og lærerigt - i det omfang, at man i en fremskreden alder stadig kan lære af sine fejl. Og jeg glæder mig allerede til at gøre turene om - denne gang uden fejlnavigeringer - og til at finde nye nordjyske naturperler.

