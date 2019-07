23-årig erkender røgbombe mod fodboldspillers lejlighed

BRANDSTIFTELSE: En 23-årig mand erkender at have kastet en røgbombe ind i en lejlighed på Eckersbergsgade i Aarhus natten til søndag.

Men han nægter, at der er tale om ildspåsættelse efter en paragraf i straffeloven, der kan give op til fængsel på livstid.

Den 23-årige blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Efter et to timer langt retsmøde bag lukkede døre blev den sigtede varetægtsfængslet i to uger.

Ved retsmødets begyndelse blev sigtelsen læst op.

Mandens forsvarsadvokat, Peter Secher, kunne her fortælle retten, at den sigtede - Ud over at have kastet røgbomben - erkender trusler mod fodboldspilleren Jens Stage.

Han erkender således at have rettet henvendelse til fodboldspilleren via Facebook og skrevet: "Du kan aldrig være i Aarhus igen - Judas".

På fyrværkeriet, der blev kastet ind gennem et vindue til lejligheden, var der ifølge politiets sigtelse lagt en seddel med ordene:

- I Aarhus straffes forrædere, Judas svin.

Der var to personer i lejligheden, da hændelsen fandt sted. Politiet har tidligere meddelt, at de to ikke kom noget til.

Ifølge sigtelsen udbrød der brand i lejligheden, og de to personer måtte undslippe ved at kravle ud af et vindue.

Dommeren i sagen, Grith Roslef, valgte at lukke dørene for offentligheden på anmodning fra anklager Laura Pedersen.

Det sker, fordi politiet mener, at der er en medgerningsmand på fri fod.

Dommeren valgte også at nedlægge et navneforbud, så pressen forbydes at nævne den sigtedes navn.

Den 23-årige mand var iført håndjern, da han ankom til retsbygningen. Han er karseklippet og har flere tatoveringer. Han forholdt sig tavs under retsmødet.

Hans advokat, Peter Secher, siger til Ritzau, at udfaldet af retsmødet var "som forventet".

- Min klient erkender de faktiske omstændigheder. Uenigheden mellem mig og anklageren består i graden af alvoren af det hændte, siger han.

Kendelsen om fængsling frem til 31. juli er ikke blevet kæret, oplyser Peter Secher.

/ritzau/