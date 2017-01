Is og sne har sænket hastigheden

Trump vil kræve at Mexico betaler for grænsemur senere

Ifølge politiet blev den 23-årige fundet på et hotelværelse.

HJØRRING: Den 23-årige mand, der har været eftersøgt af politiet siden tirsdag, er blevet fundet i god behold. Det oplyser vagtchef Per Vagn Nielsen, Nordjyllands Politi.

