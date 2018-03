23-årig hvid mand mistænkt for pakkebomber i Austin

Tre ugers intens jagt på en formodet gerningsmand bag flere pakkebomber i Austin, Texas, sluttede onsdag morgen, da den mistænkte sprang sig selv i luften under en politijagt.

Politiet oplyser nu, at der er tale om en 23-årig hvid mand Mark Conditt.

Conditt var arbejdsløs og boede sammen med nogle venner i en bolig i byen Pflugerville, 20 kilometer fra Austin.

To af samboerne er efterfølgende blevet tilbageholdt af politiet.

Naboer beskriver Mark Conditt som "en stille, nørdet fyr", der i mange år blev hjemmeundervist af sine forældre. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fra 2010-2012 var han indskrevet på Austin Community College, men han dimitterede aldrig derfra, oplyser en talskvinde fra skolen.

I forbindelse med et skoleprojekt oprettede eleverne i 2012 en blog på nettet, hvor de delte deres synspunkter om amerikansk politik.

Her skrev Mark Conditt blandt andet, at han gik ind for dødsstraf og var imod, at homoseksuelle kunne gifte sig.

- Homoseksualitet er ikke naturligt, skrev Conditt ifølge Reuters.

På samme blog beskrev den 23-årige amerikaner sig selv som konservativ og glad for parkour, tennis og cykling.

Foruden Mark består familien Conditt af hans forældre og tre søskende. Naboen Jeff Reeb beskriver familien som "rigtigt søde og rolige".

Inden for en måned er fem mennesker blevet såret og to dræbt af pakkebomber, der er blevet placeret ved forskellige huse og en vej i byen.

Og selv om den formodede gerningsmand er død, er myndighederne endnu ikke sikre på, at alle Mark Conditts bomber er fundet og destrueret.

- Vi ved ikke, om der er andre bomber derude, og hvis der er, hvor mange og hvor de kan være, siger Texas' guvernør, Greg Abbot, til Fox News.

/ritzau/