Is og sne har sænket hastigheden

NORDJYSKE Plus

Erik Rasmussen: Et spændende projekt

Is og sne har sænket hastigheden

Myndighedernes samarbejde var i top under stormflod

Samler fedtet sig på maven - her er årsagerne

Per Minh Ngyuen er 165-170 centimeter høj og var tirsdag iført sort dynejakke, hvid T-shirt, mørkegrå jeans og grå sko, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet har torsdag formiddag en patrulje i Hjørring for at gennemføre yderligere eftersøgning efter den savnede unge mand.

- Vi har været ude at lede efter ham dér, hvor hans telefon sidst var logget på, men uden held. Der har heller ikke været nogen aktivitet på hans hævekort eller sociale medier, så vi famler lidt i blinde, siger vagtchef Per Vagn Nielsen fra Nordjyllands Politi.

HJØRRING: Nordjyllands Politi efterlyser den 23-årige Per Minh Nguyen, der har været savnet siden tirsdag eftermiddag, hvor han forlod familiens bopæl på Sverigesvej i Hjørring.

Nordjyllands Politi leder efter Per Minh Nguyen, der ikke har været set siden tirsdag eftermiddag

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies