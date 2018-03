23 russiske diplomater udvises efter giftangreb

STORBRITANNIEN: Den britiske premierminister, Theresa May, siger i en tale i det britiske parlament, at Rusland kun har udvist sarkasme over for britiske spørgsmål vedrørende et nervegiftangreb.

Hun udviser 23 russiske diplomater, som har en uge til at forlade landet.

- I henhold til Wienerkonventionen vil Storbritannien nu udvise 23 russiske diplomater, som er blevet identificeret som ikke erklærede efterretningsfolk. De har kun en uge til at forlade landet, siger May.

Fremover vil russere bliver overvåget og kontrolleret i Storbritannien, hvis de opfattes som nogen potentiel trussel.

- I, der vil skade os, er ikke velkomne, siger hun.

Største udvisning i 30 år

Hun siger, at den største udvisning af diplomater fra London i 30 år vil forringe russernes muligheder for at drive efterretningsvirksomhed i Storbritannien i mange år frem.

- Vi vil indefryse statslige russiske værdier alle steder, hvor de kan anvendes til at true britiske statsborgere eller andre borgere i landet, siger den britiske regeringsleder.

- Alle bilaterale møder med Rusland vil blive aflyst, siger hun videre og bebuder indefrysninger af russiske værdier.

Premierministerens erklæring i parlamentet kan diktere retningen for Storbritanniens udenrigspolitik i mange år fremover, skriver avisen The Guardian.

Premierministeren har samtidig opbygget en international front mod Rusland bestående af EU, Nato og muligvis også FN.

Det britiske udenrigsministerium har anmodet om et hasteindkaldt møde i FN’s Sikkerhedsråd om nervegiftangrebet på en tidligere russisk spion i den engelske by Salisbury.

- Hastemødet er indkaldt for at opdatere medlemslandene om nervegiftangrebet, lyder det.

Nato til Rusland: Besvar spørgsmål

Nato-landene opfordrer Rusland til at samarbejde om at besvare alle spørgsmål om giftangrebet i den britiske by Salisbury.

Det siger Nato i en udtalelse, hvor alliancen samtidig udtrykker solidaritet med Storbritannien og dyb bekymring over giftangrebet.

- De allierede udtrykte dyb bekymring over den første offensive brug af nervegift på alliancens territorium siden grundlæggelsen af Nato, hedder det i udtalelsen.

Storbritannien har onsdag på et møde med Nato-landenes ambassadører i Bruxelles orienteret om angrebet 4. marts.

Nervegift udviklet af Sovjet

Angrebet var rettet mod den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter.

Nervegiften, der blev brugt, er identificeret som midlet Novichok. Det blev udviklet af det sovjetiske militær under den kolde krig.

Nato opfordrer Rusland til fuldt samarbejde med Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben med oplysninger om Novichok-programmet.

- De allierede er enige om, at angrebet var et klart brud på internationale normer og aftaler, hedder det i udtalelsen fra Nato.

/ritzau/Reuters

