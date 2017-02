Søn blev startskuddet til et nyt liv og webshop

Politiet hører gerne fra borgere, der eventuelt kunne have oplysninger om den forsvundne mand. Politiet kan kontaktes på 114.

24-årige Nick Langkjær Hansen var i byen med nogle venner lørdag aften. Han havde en aftale om at sove hos en ven, men dukkede aldrig op.

Samtidig opfordres forretningsdrivende i byen til at gennemse deres videoovervågning fra samme morgen og kontakte politiet, hvis de genkender Nick Langkjær Hansen på billederne.

Det viser to videoklip fra burgerbarens overvågning, som Østjyllands Politi offentliggør tirsdag.

Det er en måned siden, at 24-årige Nick forsvandt efter en bytur i Aarhus. Nu offentliggør politiet videoklip.

