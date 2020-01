24 drægtige får slået ihjel ved muligt ulveangreb

ULFBORG:En vestjysk fåreavler har mistet 18 drægtige får, der er blevet bidt ihjel. Yderligere seks dyr var i så dårlig forfatning, at de måtte aflives.

Det skal nu afklares, om det er en ulv, som har været på spil.

- Der er udtaget dna-prøver fra bidsårene, som nu skal sendes til undersøgelse i Tyskland for at afklare, om det var et ulveangreb.

- Jeg vil sige det sådan, at det ligner noget af det, vi har set før, siger vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, Naturstyrelsen i Vestjylland.

Han blev kaldt ud til det pågældende område mellem Ulfborg og Nissum Fjord lørdag.

- Der lå en del får på marken, som var dræbt, og så var der nogle, der var blevet bidt i, og som efterfølgende måtte aflives, siger han.

Hvis der er tale om et ulveangreb, er det angiveligt ikke første gang, det overgår fåreavleren.

Morten Thøgersen, som han hedder, fortæller til Dagbladet Holstebro-Struer, at han har mistet omkring 90 får til ulven.

Fårene, der blev angrebet denne weekend, gik i en flok på cirka 200 dyr. De var ikke bag et såkaldt ulvesikkert hegn.

Det er en særlig type hegn med ekstra strømførende tråde.

Ifølge Miljøstyrelsen har der ikke hidtil været ulveangreb mod dyr bag ulvesikkert hegn.

Men problemet er ifølge fåreavleren, at det ulvesikre hegn ikke er flytbart.

- Jeg bliver ved med at flytte fårene, og ulven flytter med. Jeg har prøvet mange forskellige ting, og lige lidt hjælper det. Jeg er godt nok træt af det, siger han til Dagbladet Holstebro-Struer.

Han er frustreret over situationen og ikke mindst arbejdet med at rydde op efter det blodige angreb.

Vildtkonsulenten forstår godt fåreavlerens frustration.

- Det er et frygteligt bøvl og en træls situation for fåreholderen at stå i, siger Jens Henrik Jakobsen.

Hvis det viser sig, at en ulv står bag weekendens angreb, så kan fåreavleren søge om erstatning for sit tab.

Det sikrer den gældende forvaltningsplan for ulv.

Sidste år var der ifølge Miljøstyrelsen 25 bekræftede ulveangreb mod husdyr i Danmark.

Det udløste en samlet erstatning på 249.000 kroner fra staten til ejerne.

Der kan gå op til seks uger, før resultatet af dna-prøverne foreligger.

/ritzau/