25.000 elever føler sig uden for i skolen

HELE LANDET: 25.000 elever i 4. - 9.-klasse oplever dagligt, at de er uden for i skolen. De føler sig hverken hjemme i timerne, i frikvartererne eller til festerne.

Og når eleverne ikke trives, er chancen, for at de lærer noget og får et fagligt udbytte af undervisningen, stort set lig nul.

Det er en af konklusionerne på den rapport om elevernes fællesskab og trivsel i skolen, som Dansk Center for Undervisningsmiljø ifølge Politiken offentliggør tirsdag.

Gruppen af de ramte elever er næsten sikre på at tage skade af det, hvis ikke der bliver grebet ind, siger professor Hans Henrik Knoop fra DPU, Aarhus Universitet, til Politiken.

- Forestil dig, at man kan forudsige 25.000 trafikuheld, men ingen gør noget. Dette bør virkelig være en øjenåbner for de ansvarlige.

Han er en af forskerne bag den nye rapport, der er udarbejdet på baggrund af tal fra Den Nationale Trivselsmåling i 2016.

Målingen fokuserer i år på den fællesskabsfølelse, som er så afgørende for elevernes sociale og faglige trivsel. 25.000 svarer til cirka otte procent af 4.-9.-klasserne.

Rapporten konkluderer dog også, at langt hovedparten af skolens elever trives rigtig godt.

Hans Henrik Knoop peger på, at man netop kan bruge rapportens udpegning af, hvad skolen gør rigtigt for det store brede flertal, når man skal hjælpe de udsatte elever.

Det handler især om at styrke lærernes evne til at knytte tættere bånd til eleverne - både socialt og fagligt.

I Kommunernes Landsforening vil man gerne se nærmere på, om man i dag bruger de statslige efteruddannelsesmidler på den rigtige måde.

Tidligere på sommeren konkluderede en Kora-rapport, at de mange efteruddannelsesmillioner, man i de senere år har brugt på at linjefagsuddanne flere lærere, ikke har haft den forventede effekt.

- Vi er nødt til hele tiden at se på, om de ansatte i skolen har de kompetencer, der skal til. At man får nogle voksne, som er stærke til relationskompetence, er ét greb ind i lige præcis dette arbejde, siger kontorchef i KL’s kontor for Børn og Folkeskole Peter Pannula Toft til Politiken.

- Kommunerne er opmærksomme på det, men de og professionshøjskolerne kan gøre endnu mere den vej.

