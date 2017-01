Savnet lokal leg for de små

Han døde på stedet, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Ifølge politiet skete ulykken ved 13-tiden, da den unge mand var i gang med at arbejde, mens han sad med ryggen til en minigravemaskine.

DØSTRUP: En 25-årig mand mistede torsdag eftermiddag livet ved en arbejdsulykke på et landbrug på Hedemarken nær Døstrup nord for Hobro.

Ramt af skovl på gravemaskine under arbejde nord for Hobro

