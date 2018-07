25-årig mistænkt for indbrud i sit eget lokalområde

AALBORG: Indbrudsefterforskerne hos Nordjyllands Politi er på ingen måde gået på sommerferie, fortæller politikommissær Sune Myrup i en pressemeddelelse - snarere tvært imod.

Det gik altså udover en 25-årig mand, som er mistænkt for i juli i år, at være brudt ind i tre husstande i sit eget lokalområde nemlig Gistrup og Aalborg SV.

Resultatet af fredagens grundlovsforhør blev en varetægtsfængsling, da en intensiv efterforskning betyder, at man har et solidt mistankegrundlag.

Den afgørelse er Sune Myrup meget tilfreds med:

- Nu fortsætter vi i de kommende uger vores efterforskning i sagen. Vi skal blandt andet undersøge effekter og spor fra gerningsstederne nærmere, forklarer politikommissæren.

Politiet er fortsat massivt til stede i Nordjylland, og han opfordrer til at man hellere ringer en gang for meget end en gang for lidt, hvis man oplever noget mistænkeligt.

Den 25-årige kærede ikke fængslingskendelsen til landsretten.