25-årig Thybo udlever musikdrømmen: - Det er en livsstil, når man har passion for musik

AARHUS: - Jeg må nok sige, at jeg har musik-dna i blodet.

Konstateringen kommer fra Martin Briand Nielsen, 25-årig thybo, bosat i Aarhus og i gang med at løbe sit musikbureau Wideblue i gang.

Oprindeligt er han fra Sennels, hvor han voksede op og havde sin skolegang, inden den stod på tre år på handelsgymnasiet under EUC Nordvest. Hans far, Rigo Briand Nielsen, var og er nemlig dybt engageret inden for musikken, både som musiker selv, men også via sit firma MusikEvent som booker og arrangør for en stribe musiknavne - herunder Kandis og Ib Grønbech.

Musik på hjemmefronten

- På den måde var der altid musik i mit hjem, og jeg blev tidligt grebet af det, der sker bag musikken - det der med at rode i ”maskinrummet” bagved og være med til at lægge planer og få arrangeret for de forskellige bands og musikere, siger Martin Briand Nielsen.

I niende klasse var han således i skolepraktik hos sin far, og da han gik på handelsgymnasiet i Thisted, kom han med i eventudvalget, hvor der blev arrangeret foredrag og standup.

- Det er fedt at få tingene til at klappe, at få fastlagt dato og lave aftale med artister, forhandle kontrakt og lukke aftaler. Det kan jeg rigtig godt lide, så derfor har jeg også altid haft en drøm og en passion for at starte for mig selv, siger Martin Briand Nielsen.

Kemien mellem band og manager er essentiel, fortæller Martin Briand Nielsen. Her deltager han i ”kampråbet” med musikerne fra Cousin på UHØRT Festival. Foto: Comrade

Med den drøm i bagagen rejste han for fire år siden til Aarhus.

Han kom i gang med at studere Entrepreneurship på VIA University College, og ved siden af gik tiden med job i musikverdenen - som projektmedarbejder hos ROSA (Dansk Rock Samråd), hvor han beskæftiger sig med regnskab og arrangementer som SPOT Festival, som er en festival med fokus på dansk- og nordisk musik fra vækstlagene.

Med som manager

Men så i 2017 manglede det københavnske band TÅRN, som Martin var stødt på i forbindelse med et ROSA-projekt (E-Tur), pludselig en tourmanager. Han sprang på opgaven, og blev siden bandets faste manager.

- Det er en speciel verden. Det handler meget om, at man ser hinanden an, og da manageren ofte bliver opfattet som ”det femte medlem”, der skal få alt det praktiske til at fungere - have dialog med bookere og pladeselskab, leje studie, arrangere med lydteknikken, være med i øvelokalet og på tour, tage kontakter til pressen og den slags - skal kemien være i orden, fortæller Martin Briand Nielsen.

Eget firma

Engagementet fik ham til at stifte musik-management-bureauet Wideblue, der også i en periode har haft det aarhusianske band Cousin inde i stalden - et samarbejde, der dog siden er ophørt.

- Bag navnet Wideblue ligger nogle af de værdier, jeg tog med mig fra min opvækst i Thy med brede vidder mellem Limfjorden og Vesterhavet - med bølger, strømninger, rummelighed og musik, forklarer Martin Briand Nielsen.

Over en periode må firmaet gerne vokse i omfang målt på musiknavne, men på den anden side har Martin ikke travlt med at skabe vækst.

Gerne partnerskab

- Jeg vil da gerne have fire-fem navne om to-tre år, men for mig handler det mere om kvalitet end kvantitet. Jeg er ikke som sådan ude at lave opsøgende arbejde, men tager stadig til mange koncerter og holder også øje med, hvad der spirer gennem mit arbejde i ROSA, og er der nogen, der falder naturligt at samarbejde med, gør jeg det gerne. På sigt vil jeg dog gerne have en partner med, da der er meget travlhed omkring det at have et musikbureau, siger Martin Briand Nielsen.

Det københavnske band TÅRN var det første, som kom ind i Martin Briand Nielsens bureau, Wideblue. Foto: Martin Bentholm

Travlheden får ham dog ikke til at klage over, at der både skal passes skole og forretning.

- Nej, jeg føler som sådan ikke, jeg har et arbejde, for det er en livsstil, når man har en passion for musik - specielt den musik, der befinder sig i vækstlaget, siger han og påpeger, at der er god grøde i den del af det aarhusianske musikliv, fastslår Martin Briand Nielsen.

Og når det endelig kokser, ved han altid, hvor det er muligt at hente støtte - nemlig hos sin far, Rigo, hjemme i Sennels.

- Han har altid arbejdet hårdt og mange timer for at få tingene til at lykkes og holde sine deadlines. Han er altid 100 pct. klar med et godt råd, og han er min tætteste sparringspartner - og mit forbillede, siger den unge Briand Nielsen, der allerede har fulgt de fædrene fodspor ind i musikkens verden.