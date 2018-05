250 cykler tilbagekaldt: Stop med at bruge den øjeblikkeligt

DANMARK: "Vores cykel, SLADDA har fået tildelt Red Dot Design Award i kategorien "Best of the Best" for sit banebrydende design, og på grund af sin særlige kvalitet."

Sådan skriver IKEA på ders hjemmeside, hvor cykelmodellen SLADDA sælges.

Nu opfordrer de i en pressemeddelelse alle kunder til at stoppe med at bruge cyklen øjeblikkeligt, da drivremmen kan springe.

IKEA har modtaget 11 rapporter om sådanne hændelser, og to personer er kommet lettere til skade, skriver de.

Er man indehaver af en cykel af denne model kan man få alle pengene retur for både cykel og tilbehør.