For indskyderne i Lærernes pension ventes det årlige afkast af investeringen på cirka 250 millioner kroner at blive på godt seks procent.

De rådgivende ingeniører er Orbicon A/S, Aalborg og Niras A/S, Aalborg.

Projekterne er udviklet af A. Enggaard A/S i samarbejde med arkitekt Kim Flensborg fra Arkitektfirmaet NORD as, Aalborg, og arkitekterne Harry V. Overgaard og Jon Koldborg Larsen fra Arkitekterne Bjørk & Maigaard Aps., Aalborg.

De 11.000 kvadratmeter er fordelt på fem blokke/længer med etagehøjder på fra tre til syv etager. Gennemsnitsstørrelsen på boligerne for det samlede boligbyggeri er 78 kvm.

De tre nye områder har til mellem Vestergade og Limfjorden, på stykket mellem Limfjordsbroen og jernbanebroen, der netop her i marts 2017 bliver udvidet med en fodgænger- og cykelforbindelse under navnet Kulturbroen.

Byggeriet på samlet 11.000 kvadratmeter forventes at stå klar til indflytning i de første lejligheder 1. november 2018, og de sidste frem til sommeren 2019.

På den gamle slagterigrund i Nørresundby ved Limfjorden har entreprenørvirksomheden A. Enggaard solgt et projekt omfattende 143 lejligheder til familier, enlige og studerende til Lærernes Pension.

