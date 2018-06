26.000 mennesker flygter fra voldsomme kampe i Yemen

Op mod 26.000 indbyggere i den livsvigtige havneby Hodeida i Yemen menes at være flygtet fra byen den seneste uge, hvor voldsomme kampe har stået på.

Det oplyser FN mandag ifølge nyhedsbureauet AP.

- Vi forventer, at antallet stiger, så længe fjendtlighederne fortsætter, udtaler Stephane Dujarric, der er talsmand for FN's generalsekretær, António Guterres.

I sidste uge udbrød der voldsomme kampe mellem styrker anført af sunnimuslimske Saudi-Arabien, der støtter Yemens regering i eksil, og de shiamuslimske houthi-oprørere, som støttes af Iran med blandt andet våben.

Mindst 280 mennesker har mistet livet under kampene.

Havnen i Hodeida er Yemens største og en livline for millioner af mennesker i landet. 22 millioner mennesker i Yemen har brug for humanitær hjælp. 80 procent af den nødhjælp, der kommer til landet, sejles til Hodeida.

Det er de iranskstøttede houthi-oprøreres eneste havn. Natten til lørdag dansk tid genvandt regeringsvenlige styrker dog kontrollen over havnen.

Røde Kors frygter for civilbefolkningen i Hodeida, efter offensiven mod havnebyen er blevet indledt.

- Det, vi ser i Yemen nu, er et angreb på livslinjen for helt afgørende forsyninger til civilbefolkningen, siger generalsekretæren for det norske Røde Kors, Bernt G. Apeland, ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Konsekvenserne vil ramme mange og forværrer en allerede desperat situation.

FN's Sikkerhedsråd har opfordret til, at havnen i Hodeida holdes åben for mad og nødhjælp, mens kampene står på.

