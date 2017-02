AALBORG: En 26-årig mand fra Aalborg blev tirsdag idømt 14 dages betinget fængsel for at blotte sig over for blandt andet mindreårige piger. Dommen faldt i retten i Aalborg, hvor der blev lagt særlig vægt på, at krænkelserne er sket over for netop mindreårige og på offentlige steder.

To gange blottede den dømte sig i en vaskekælder, hvor det i to omgange i november 2015 gik ud over den samme 44-årige kvinde. Den ene gang havde hun sin 10-årige datter med, og i det sidste tilfælde befølte han samtidig sit lem.

Det samme gjorde han i februar 2016, hvor han blottede sig over for en 11-årig pige på et bibliotek i Aalborg Øst.

Retssagen var en tilståelsessag, og den dømte modtog dommen. I retten forklarede han, at han gjorde det for at prøve grænser af.