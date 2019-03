371 personer er evakueret fra nødstedt krydstogtskib i Norge

OSLO: Det er indtil videre lykkedes at evakuere 371 af de omkring 1300 personer, der er om bord på det nødstedte norske krydstogtskib "Viking Sky".

Det oplyser politiet i Møre og Romsdal til den norske avis VG tidligt søndag morgen.

I alt tre helikoptere er i færd med at evakuere personerne om bord på skibet.

- Helikopterne evakuerer omkring 15 personer ad gangen. Vinden er svagere, og situationen om bord er roligere nu, end den var i går aftes, siger redningsleder Eirik Walle til nyhedsbureauet NTB.

17 af de evakuerede er bragt til hospitalet med skader, hvoraf tre er kommet alvorligt til skade.

Omkring klokken to lørdag eftermiddag fik politiet i Møre og Romsdal besked om, at krydstogtskibet på vej fra Tromsø til Stavanger havde fået motorproblemer omkring Hustadvika.

Siden da har helikoptere været i færd med at evakuere de i alt 1373 personer om bord. 915 personer er passagerer.

Natten til søndag kom der gang i tre af skibets fire motorer, oplyser Eirik Walle. Skibet er ved egen drift på vej mod Molde.

- Situationen er stabil. Der er godt gang i maskineriet, og der er god kontrol om bord, siger han til VG.

Han oplyser videre, at planen er, at krydstogtskibet søndag ved daggry skal slæbes det sidste stykke til Molde. Det kan tage flere timer.

En storm i området mellem Trondheim og Molde har gjort det til en lang og dramatisk nat for de tilbageværende personer på krydstogtskibet.

Det fortæller viceborgmesteren i Fræna Kommune, Jan Arve Dyrnes, som har taget imod de evakuerede passagerer.

- Det er en dramatisk situation. Vi er forberedte på at tage imod alle fra krydstogtskibet. Vi planlægger også, hvordan vi skal håndtere situationen fremadrettet, da det ser ud til at blive en længere aktion, siger han til NTB.

Frivillige i kommunen har taget imod evakuerede fra "Viking Sky" samt et lastfartøj, der selv fik motorstop og slagside, da det sejlede ud for at bistå krydstogtskibet.

"Viking Sky" var lørdag blot 100 meter fra at støde på grund.

Det oplyser den driftsansvarlige ved Møre og Tøndelags Losoldermandskab, der blandt andet står for navigation, til Bergens Tidende.

I 30 minutter drev skibet mod land, efter at skibets motorer var gået ud af drift, og mandskabet kæmpede med at få skibets to ankre til at tage fast i havbunden.

/ritzau/