27-årig kendes skyldig i drabet på politibetjent

GLOSTRUP: En 27-årig mand skal dømmes for manddrab, har Retten i Glostrup fredag besluttet. Her sidder manden tiltalt for nedskydningen af den 43-årige politiassistent Jesper Jul den 6. december sidste år.

Manden kendes hermed skyldig for drab på en person i offentlig tjeneste, hvilket er en særlig skærpende omstændighed, af et enigt nævningeting i samråd med retsformanden, Trine Eriksen, og to juridiske dommere.

Den 43-årige politiassistent blev skudt ned klokken 8.19 den 6. december i en indkørsel til politigården i Albertslund. Han stod ved siden af sin hundepatruljevogn, da manden dukkede op, hævede sit våben og skød.

Skuddet ramte Jesper Jul i hovedet. Dagen efter døde han af sine kvæstelser på Rigshospitalet.

Aftenen inden nedskydningen af Jesper Jul stjal den 27-årige en kaliber 22-pistol af typen Hammerli 2085 i Rødovre Skytteforening. Og det var den pistol, som han havde med til politigården den tidlige decembermorgen.

Der forventes en dom i sagen fredag eftermiddag.

