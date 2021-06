27-årig mand anholdt efter brand på institution

MARIAGER:En 27-årig mand har tilbragt natten mellem torsdag og fredag hos Nordjyllands Politi. Han er anholdt og sigtet for at have sat ild på institutionen Sødis Bakke, på Havndalvej i udkanten af Mariager, sent torsdag aften.

Nordjyllands Beredskab fik alarmen ved godt 22.30-tiden, og brandfolkene fra Hobro rykkede ud med sprøjter og mandskab.

7











Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der var ild på 1. sal i bygningen. Men ilden var forholdsvis hurtigt slukket.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, oplyser, at det var noget tøj på en knagerække, der var antændt.

- Vi har anholdt og sigtet en 27-årig mand, der har en tilknytning til institutionen. Han har været i vores varetægt i nat, siger Jesper Sørensen.

Han er lidt forsigtig med at komme med oplysninger, da det endnu ikke er taget stilling til, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør.

- Juristerne vil her til morgen vurdere om der er grundlag for at få ham varetægtsfængslet, siger han.

Der var ikke umiddelbart fare for mennesker ved branden.