GANDRUP: Den 27-årige mand, der tirsdag blev anholdt i sit hus i Gandrup af kampklædt politi, er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter et lukket grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Det oplyser anklager Bjørn Fogh.

Det er dog ikke den opsigtsvækkende anholdelse, der er grunden til varetægtsfængslingen, men derimod to forhold om trusler i forbindelse med en voldsag i sidste uge.

Den 27-årige er sigtet for at have truet sin kammerats eks-kæreste på livet, efter at hun fredag anmeldte kammeraten for vold. Derudover er han sigtet for at have truet sin egen eks-kæreste med at slå hendes mor ihjel, fortæller anklageren.

Det var i forbindelse med sigtelserne for trusler, at politiet tirsdag ville anholde den 27-årige i hans hjem i Gandrup. Politiet fik inden anholdelsen meldinger om, at at den 27-årige havde våben i hjemmet, og derfor blev kampklædt politi sat på opgaven.

Selve anholdelsen skete dog helt uden dramatik.

Den 27-årige nægtede sig skyldig under grundlovsforhøret, ligesom han heller ikke ønskede at udtale sig.