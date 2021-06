24 børn på paddleboards i havsnød ud for campingplads

HADSUND:En gruppe børn og voksne på paddleboards havde tirsdag så store problemer på havet ud for Øster Hurup Camping i Himmerland, at de måtte have hjælp. Alle forulykkede er reddet sikkert i land.

Ifølge chefvagt Jan Nedza fra Nordjyllands Beredskab var der tale om 29 personer. Ifølge TV2 Nord var der tale om 24 elever og to lærere fra Skipper Clement Skolen i Aalborg samt to instruktører.

- Vi har været ude og samle nogle af dem op. Ifølge de meldinger, vi har fået, så har de formentlig haft problemer på grund af fralandsvind, siger Jan Nedza til Ritzau.

Samme melding har man fået hos Nordjyllands Politi, fortæller vagtchef Poul Fastergaard.

- De er formentlig gået ud i fralandsvind, og så er de kommet så langt ud i brændingen, at de ikke har kunnet komme ind igen, fortæller vagtchefen.

Et paddleboard kaldes også et SUP. Det er et surfbræt, hvor sejleren står op og driver brættet frem ved at padle med en pagaj.

Redningsaktionen har været ganske omfattende. Ud over at have både i vandet fik redningsfolkene assistance fra en helikopter fra flyvevåbnet.

Forsvarets Operationscenter oplyser, at helikopteren alene har haft en koordinerende funktion i forhold til redningsbådene. Ingen er altså blevet hejst op.

Ud over civile både har søværnets redningsbåde fra redningsstationerne i Grenaa og på Anholt også deltaget i indsatsen, oplyser den vagthavende officer hos Forsvarets Operationscenter.

Hos Nordjyllands Politi fortæller Poul Fastergaard, at alle forulykkede er reddet i land, og at de har det godt.

- Der er ikke nogen, som har haft brug for behandling, siger han.

