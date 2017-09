27 mænd sigtet for fodboldvold

KØBENHAVN: I begyndelsen af august opstod der uroligheder under en fodboldkamp mellem Brøndby og FCK, hvor adskillige betjente kom til skade.

Godt en måned senere har politiet nu sigtet 27 mænd, der tilsammen er blevet sigtet for 51 lovovertrædelser.

Det fortæller vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Charlotte Skovby.

- Det er sigtelser af alt fra vold mod politiet til ganske almindelige ordensbekendtgørelses-sager, siger vicepolitiinspektøren.

Uroen til fodboldkampen på Brøndby Stadion opstod i FCK-tilhængernes udebaneafsnit.

Betjente kom til skade

Kampen blev afbrudt, og kampklædt politi rykkede ind over grønsværen for at forhindre yderligere vold.

Her kom 25 betjente til skade, fortæller Charlotte Skovby. En betjent fik så hårdt et slag i ansigtet, at han fik slået sine tænder løs.

Det har været et stort arbejde at gennemgå alt videomaterialet fra fodboldkampen, og efterforskningen er heller ikke færdig endnu.

- Sagen er ikke afsluttet, og vi forventer stadig flere sigtelser og flere gerningsmænd, der skal sigtes og afhøres.

- Der er rigtig meget videomateriale fra sådan en fodboldkamp, og det er det, vi kigger igennem og skal prøve at identificere gerningsmænd ud fra. Det er et kæmpe arbejde, fortæller vicepolitiinspektøren.

Hvor mange gerningsmænd, der mangler at blive sigtet, er ikke klart.

