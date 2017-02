AALBORG: Buspassagerne i Aalborg kan nu se frem til at kunne komme hurtigere fra a til b.

Der er nemlig 270 mio. kr. statskroner på vej til +Bus projektet i Aalborg. Det er forligskredsen bag puljen til bedre og billigere kollektiv trafik nemlig (S, DF, RV, SF, EL), der er enige om at tilgodese projektet i Aalborg, hvor 24 meter lange busser skal køre forbi en rute med 23 stoppesteder fra vestbyen til universitetsområdet.

Da Aalborg Kommunen selv har den anden halvdel af finansieringen klar, betyder det, at projektet, der trådte i stedet for de skrottede letbaneplaner, nu kan realiseres. Det betyder, at passagererne på strækningen fra øst til vest vil kunne spare 13 minutter i forhold til i dag. På en stor del af strækningen får busserne deres egne busbaner, så de kommer hurtigere frem.

Fakta +BUS får 23 stoppesteder Marina (Fjordparken)

Vesterkæret

Haraldslund (Stadion)

Vestbyen Station

Borgergade (Jomfru Ane Gade)

Østerå (City)

Administrationsbygningen (Boulevarden)

J.F. Kennedys Plads (Banegård/Busterminal)

Politigården (Godsbanen/Sauers Plads)

Karolinelund

Bornholmsgade S (Eternitten)

Humlebakken

Danalien

Grønlands Torv

Scoresbysundvej (UCN Campus Mylius Erichsens Vej)

Pendlerpladsen

Gigantium

Pontoppidanstræde

Universitetet

Frederik Bajers Vej

Selma Lagerløfs Vej (AAU Busterminal)

Servicebyen

Aalborg Universitetshospital

Mellem banegården i centrum og Universitetshospitalet kører busserne i sin egen bane. Mod Vestbyen kører busserne trængselsfrit, men sammen med fx vare- og servicekørsel.

Kilde: www.aalborg.dk

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er begejstret for de 270 mio. kr. statskroner, så +BUS-projektet kan realiseres.

- Jeg er rigtig rigtig glad og taknemmelig for, at det nu er lykkes at få den finansiering, der skal til for at få lavet det helt nødvendige alternativ for Aalborg Letbane, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han peger på, at +Bus skal løfte den kollektive trafik og ikke mindst afhjælpe nogle af de problemer, som buspassagererne oplever i dag.

- Vi har i dag en kollektiv trafik, der er voldsomt overbelastet i retning af universitets.

De nye og større busser kan fragte et sted mellem 150-200 passagerer af gangen.

- Vi har virkelig behov for at få opgraderet kapaciteten, og vi har behov for at få busserne hurtigere frem, og det kommer det her +Bus til at give os, siger Thomas Kastrup-Larsen.