28-årig angreb med kniv på banegård

FREDERIKSHAVN: En 28-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have angrebet flere mænd med en kniv på banegården i Frederikshavn.

Voldsepisoden fandt sted tirsdag middag, hvor den 28-årige - ifølge sigtelsen - forsøgte at stikke flere personer med kniven.

En af personerne blev ramt i hånden, og den 28-årige skulle have stukket ud efter halsen på en anden.

I grundlovsforhøret ved Retten i Hjørring nægtede han sig skyldig.