28. sommer er i gang i Galleri Tex

LILDSTRAND: Tage Langballe - af de fleste bedre kendt som Tex eller under musikernavnet Tex Tiger - har nu for 28. gang åbnet sæsonen i Galleri Tex i Lildstrand. Her sælger han kunst og serverer kaffe, kage og økologisk is for gæsterne, ligesom han har et par værelser at leje ud til gæster.

Og hver torsdag aften byder han sammen med gamle eller ny musikalske kammerater på musikalsk underholdning på gårdspladsen.

Hvad det kunstneriske angår, er det velkendte og anerkendte navne, han traditionen tro byder på i år.

Ved avisens besøg tirsdag havde han netop besøg af den russisk-dansk-engelske billedkunstner Natalia Dolgova, som nu bor og arbejder i England, hvor hun bor og arbejder - samtidig med at hun netop har anskaffet sig et hus ved Vejlerne, som hun er i gang med at ombygge til atelier og galleri, da hun gerne vil bo og arbejde en del af året i det nordvestjyske. Hun viser i år især akvareller med motiver fra det nordvestjyske.

På væggene i Tex’s udstillingsrum hænger der naturligvis også i år billeder af to af hans gamle leverandører og meget gode venner, søskendeparret Aino Møller, Gjerrild, og Johannes Møller, Lynæs.

Aino Møller præsenterer i år en række morsomme oliemalerier med især kvinder, mens broren - som det nu er hans gebet - holder sig til de marine motiver, man også finder fra hans hånd på Søkrigsmuseet i Thyborøn.

Andre gengangere er -naturligvis, må man nærmest sige, for hos Tex er kunstnerne "i stald" fra sæson til sæson - Lildstrand-sommergæsten Flemming H(ansen), der nu bor i Rørvig ved Isefjorden, men tidligere boede i Valby, og Olox (alias Ole Jørgensen) fra Nakke, også ved Isefjorden, som i øvrigt er ekspert i indiansk kultur og indianske traditioner i det hele taget, hvilket han også lader sig inspirere af i sine kunstneriske arbejder.