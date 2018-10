AALBORG: Knap 160 af midtbyens butikker er gået sammen for at sikre, at julebelysningen i Aalborg bliver både flottere og mere bæredygtig end nogensinde.

Det er medlemsbutikker i Aalborg City, der har skillinget sammen om at rejse de 1,1 mio. kroner, lysene koster - og kommunen har hjulpet det sidste stykke.

