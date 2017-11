285.145 unge vælgere kan stemme for første gang

DANMARK: Når danskerne går til stemmeurnerne 21. november, har 285.145 unge mulighed for at sætte krydset for første gang.

Det svarer til, at cirka hver 16. vælger af de i alt 4.558.460 stemmeberettigede kan sætte krydset for første gang.

De nybagte vælgere var ved det seneste kommunalvalg ret flittige til at stemme, forklarer kommunalforsker Yosef Bhatti, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Han henviser til, at cirka 71,2 procent af de 18-årige stemte ved kommunalvalget i 2013.

For befolkningen som helhed var stemmeprocenten 71,9.

- Det har noget med at gøre, at man lige har fået stemmeret og er begejstret for det. Det kan også handle om, at flere 18-årige endnu bor derhjemme, siger Yosef Bhatti.

Men derefter går det ned ad bakke, når det gælder de unges brug af stemmeretten.

- Så stille og roligt for hvert år falder valgdeltagelsen og bunder, mens de unge er i starten af 20’erne, siger Yosef Bhatti.

De 19-21-årige havde således en valgdeltagelse på knap 58 procent ved kommunalvalget i 2013.

Og de 22-29-årige var helt nede på 54,5 procent.

Men derefter stiger valgdeltagelsen igen.

- Man flytter lidt mindre rundt. Man får børn og begynder at interessere sig for, hvad der sker i kommunen, siger Yosef Bhatti.

Mange kommuner gør en stor indsats for at få flere unge til at sætte deres kryds.

Kommunernes Landsforening (KL) kører kampagnen "Tænk dig om, før du ikke stemmer".

Der er sendt en række materialer ud til kommunerne for at synliggøre valget, ligesom der er lavet indhold om valget til sociale medier.

I Ikast-Brande Kommune gør man en særlig indsats for at engagere de unge.

Ifølge KL’s nyhedsbrev Momentum er det planen, at unge "juniortilforordnede" sendes ud på kommunens afstemningssteder som en ekstra bemanding.

Det skal få de unges øjne op for politik og måske lægge fundamentet til et livslangt demokratisk engagement.

/ritzau/