Dømt for fire gaderøverier: Rev penge ud af hånden på kvinde og sparkede mand i hovedet for 24.000 kroner

AALBORG: En 29-årig mand er blevet idømt halvandet års fængsel for fire gaderøverier i Aalborg og Frederikshavn fra december 2017 til april i år.

Det sidste røveri fandt sted i Algade 3. april, hvor den 29-årige mand rev pengene ud af hånden på en kvinde, der netop havde hævet 450 kroner i en hæveautomat.

En årvågen borger så den 29-årige kom løbende med pengene i hånden og fik ham stoppe og tilbageholdt, inden politiet nåede frem.

Det røveri erkendte den 29-årige i Retten i Aalborg og forklarede, at han manglende penge til stoffer, oplyser anklager Bjørn Fogh.

Flere røverier

Men det viste sig, at den 29-årige havde flere - og mere grove - gaderøverier på samvittigheden. Men dem nægtede den 29-årige sig skyldige i.

2. juledag sidste år begik han sammen med en ukendt medgerningsmand røveri mod en anden mand uden for Casino Aalborg. De to mænd mødtes egentlig fordi den 29-årige skulle sælge den anden mand noget narko. I stedet valgte den dømte at true manden til at udlevere sin mobiltelefon.

I retten forklarede den 29-årige dog, at han blot stjal telefonen fra mandens lomme uden at true ham, fortæller Bjørn Fogh.

Overfaldt kærestepar

Et kærestepar blev 2. marts overfaldt uden for deres hjem, efter de lige havde hævet 5.100 kroner. Den 29-årige kendte parret igennem sin egen kæreste, og han vidste, at de skulle hæve penge.

Derfor ventede han sammen med en ukendt medgerningsmand uden for parrets adresse, og da de vendte tilbage overfaldt han dem begge med flere knytnæveslag.

Den mandlige del af kæresteparret fik alvorlige skader i ansigtet og havde blandt andet brækket flere ansigtsknogler, oplyser Bjørn Fogh.

Igen nægtede den 29-årige, at der var tale om røveri. Han forklarede i stedet, at han var mødt op på adressen, fordi kæresteparret skyldte penge, og at situationen blot udviklede sig til et almindeligt slagsmål, fortæller anklageren.

Røveri mod tilfældige

Endelig blev den 29-årige også dømt for et røveri i Frederikshavn, hvor han sammen med en ukendt medgerningsmand bankede på døren til en lejlighed under påskud af, at skulle låne en telefon.

Inde i lejligheden stjal han en mobiltelefon, 24.000 kroner i kontanter samt hævekort og gavekort.

Lejlighedens beboer forsøgt dog at standse den 29-årige, der kvitterede med at sparke ham i hovedet.

Ifølge den 29-årige var dette heller ikke røveri, men i stedet en narkohandel, der gik galt. Røveriofrene derimod forklarede, at de aldrig havde set den 29-årige før.

Betinget udvisning

Retten i Aalborg fandt dog ikke den 29-åriges forklaringer troværdige, og han blev derfor dømt for alle fire røverier.

Udover dommen på halvandet års fængsel, blev den 29-årige, der har somalisk baggrund, også idømt en betinget udvisning af landet.

Han modtog dommen.