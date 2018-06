29-årig mand ville stikke af fra politiet - ramte elskab og endte i hæk

NØRRESUNDBY: En 29-årig mandlig bilist havde natten til tirsdag ikke den mindste lyst til at tale med en politipatrulje, som forsøgte at få manden til at standse i Nørresundby.

Politiet vinkede bilen ind til siden på Voerbjergvej klokken 01.30, men det fik blot manden til at træde hårdere på speederen for at slippe væk.

Da bilen nåede til krydset mellem Voerbjergvej og Uldalsvej, svingede manden til højre med alt for høj fart, og bilen ramte et elskab, før den endte i en hæk.

Den 29-årige mand, som er fra Aalborg-området, blev efter uheldet testet for narko, og testen gav udslag for amfetamin.

Han blev anholdt, og har fået taget en blodprøve, fortæller vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.