30.000 danskere går til tandlæge i udlandet

Hvert år ansøger godt 30.000 danskere deres region om at få tilskud til at gå til tandlægen i udlandet. Det skriver Politiken.

Dertil kommer et ukendt antal danskere, der bare tager afsted uden at overveje muligheden for at søge tilskud.

Tyskland er det foretrukne rejsemål for tandlægeturister. Det viser en ny opgørelse over regionernes tilskud til danske tandlægepatienter.

Det står ikke umiddelbart klart, hvorvidt det er flere eller færre end tidligere. I 2013 skrev Flensborg Avis, at Region Syddanmark alene gav tilskud til 17.000 borgeres tandlægeregninger syd for grænsen.

Dengang blev det vurderet, at det var udtryk fra en stigning fra tidligere niveauer.

Opgørelsen i Politiken mandag er hentet hjem af den borgerligt-liberale tænketank Cepos.

Her opfordrer værdipolitisk chef Mia Amalie Holstein danskerne til i langt højere grad at forholde sig kritisk til de danske priser og undersøge markedet blandt både danske og udenlandske tandlæger i jagten på det gode tilbud.

- Mange ved ikke, at det faktisk er muligt at tage de danske tilskud til tandbehandling med til andre EU-lande, siger hun til Politiken.

- Og vi kan meget ofte få samme kvalitet billigere i udlandet end den, vi får i Danmark.

