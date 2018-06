30-årig dømt for containerbrande: Jeg var ked af det

AALBORG: En 30-årig mand fra Aalborg satte i weekenden 14. og 15. april ild i otte containere på Gasværksvej, Årestrupvej, Stormgade og Østre Havnepromenade i Aalborg, fordi han var ked af det.

Sådan forklarede han i Retten i Aalborg, da han tirsdag blev idømt 10 måneders fængsel for ildspåsættelserne.

Det var kun tre måneder, der blev gjort ubetinget, og derfor blev den 30-årige løsladt efter dommen, da han har siddet varetægtsfængslet siden april, fortæller anklager Linnea Vilsbøll.

Satte ild over to omgange

Den 30-årige tilstod alle brandene og forklarede, at det var spontane handlinger, da han over to omgange satte ild til containerne, fortæller Linnea Vilsbøll.

Første aften satte han ild til fem containere om aftenen 14. april og natten til 15. april, inden han gik hjem igen.

Dagen efter vendte hans så tilbage og satte ild til yderligere tre containere, inden han blev anholdt.

Den 30-årige er blevet mentalundersøgt i forbindelse med sagen, og han er fundet egnet til almindelig straf.

Han er ikke tidligere straffet.