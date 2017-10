30 kandidater dyster om titlen som årets bil 2018

Med ikke færre end 30 kandidater tages der i den kommende uge hul på første del af kåringen af Årets Bil i Danmark 2018. Og traditionen tro foregår det i det midtjyske - med FDM Jyllands ringen ved Silkeborg som base.

Fra VW-koncernen er minibilen Seat Ibiza et bud på titlen. Den imponerer bl. a. med sin rummelighed.

Her lines bilerne op - med kandidaterne i flere forskellige versioner, så juryen vil have have 60-80 køretøjer at prøvekøre, sammenligne og nærstudere med hensyn til bl.a. plads, praktiske løsninger og udstyr.

De nominerede til Årets Bil-titel er udpeget af et udvalg under MKD - Motor Journalisternes Klub Danmark. Foreningen står for afviklingen af kåringen og stiller også med juryen, nemlig 23 af medlemmerne. Heriblandt Nordjyske Bilers motorredaktør Jens Sønderup.

Ford fører sig frem med den velkørende Fiesta, som også har meget sikkerhedsudstyr på programmet.

Fem finalebiler

Over et tredages arrangement med bl.a. testkørsel på midtjyske lande- og motorveje samt prøver på FDM Jyllandsringen skal juryen finde frem til de fem biler, der skal udgøre finalefeltet.

Franske Peugeot vandt titlen i fjor med 3008-modellen. I år deltager Peugeot 5008.

De vil derefter være genstand for nye vurderinger og overvejelser blandt jurymedlemmerne, som så i slutningen af november skal afgive deres endelige stemmer, hvorefter Årets Bil i Danmark 2015 vil blive kåret og hædret ved et arrangement i København. Tidspunktet er endnu ikke endelig fastlagt, men det forventes at blive omkring 1. december.