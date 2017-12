30 personer mister livet i Sydsudan trods våbenhvile

Mindre end en uge efter at borgerkrigsramte Sydsudan officielt indledte en våbenhvile, har nye kampe ført til adskillige dødsfald.

30 personer har således mistet livet i det nordøstafrikanske land.

Ofrene er 12 regeringssoldater, 11 oprørere og syv civile, oplyser militærtalsmand oberst Santo Domic Chol.

- Oprørerne overtrådte våbenhvilen ved at angribe os onsdag morgen i staten Bieh (i det østlige Sydsudan, red.), siger han.

Våbenhvilen i Sydsudan blev underskrevet torsdag i sidste uge og trådte officielt i kraft lørdag aften dansk tid.

Allerede kort tid efter underskrivelsen af våbenhvilen beskyldte oppositionen regeringen for at iværksætte angreb.

Våbenhvilen er et forsøg på at imødekomme en fredsaftale, som præsident Salva Kiir og tidligere vicepræsident Riek Machar underskrev i august 2015.

FN's Sikkerhedsråd har advaret mod "omkostninger eller konsekvenser" for Sydsudans regering og opposition, hvis de ikke bestræber sig tilstrækkeligt på at implementere fredsaftalen fra 2015.

Den nye våbenhvileaftale betyder, at de stridende parter er forpligtede til at lade nødhjælp få adgang til konfliktramte områder. Parterne skal også løslade krigsfanger, politiske fanger og bortførte kvinder og børn.

Borgerkrig har plaget Sydsudan siden slutningen af 2013.

Årsagen var politisk uoverensstemmelse mellem præsident Salva Kiir og den tidligere vicepræsident Riek Machar. Præsidenten anklagede blandt andet Riek Machar for at ville begå et kup mod ham.

Krigen menes at have kostet titusinder livet. En fjerdedel af landets 12 millioner indbyggere er samtidig drevet på flugt.

Sydsudan blev selvstændigt i 2011 og er således verdens yngste nation.

/ritzau/dpa