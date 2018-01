32 frygtes omkommet i skibskollision ud for Kina

32 besætningsmedlemmer savnes, efter at et olietankskib er kollideret med et tørlastskib ud for Kinas østkyst. Det skriver flere nyhedsbureauer.

Olietankeren og fragtskibet stødte sammen lørdag aften lokal tid cirka 160 sømil fra Yangtze-flodens munding.

Det oplyser det kinesiske transportministerium søndag ifølge det statslige nyhedsbureau Xinhua.

Samtlige savnede personer, hvoraf 30 er iranere, var del af besætningen på olietankskibet, der er indregistreret i Panama.

Fragtskibet sejler under Hongkong-flag. Hele mandskabet på 21 personer er reddet i sikkerhed.

Søfartsmyndighederne i Kina har indsat otte fartøjer i en eftersøgnings- og redningsaktion, skriver Xinhua. Desuden bidrager et fartøj fra Sydkoreas kystvagt i eftersøgningen sammen med et fly.

I oktober omkom 13 kinesiske fiskere, efter at deres båd kolliderede med en olietanker fra Hongkong. Ulykken skete i internationalt farvand cirka 250 sømil kilometer fra den japanske øgruppe Oki.

/ritzau/