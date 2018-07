THISTED: Det kostede en 33-årig mand fra Thisted buler i bilen, at han forsøgte at forhindre en beruset mand i at køre rundt på Sydhavsvej ved Netto.

Det skete kl. 10.54 torsdag, hvor en 48-årig bilist, der er fra Thisted, blandt andet kørte op over fortovskanter.

For at stoppe ham placerede den 33-årige sin bil på tværs af vejen, men det resulterede blot i en påkørsel af hans eget køretøj.