3300 nye job i Skat - flere til Nordjylland

NORDJYLLAND: I løbet af de kommende fire år vil der blive opslået 3300 nye stillinger i Skat, hvis samlede medarbejderantal dermed kommer op på 8700. Det er 1800 flere end i 2015, når man modregner dem, der går på pension i mellemtiden.

Samtidig vil den nye organisering af Skat i syv nye styrelser med hver deres kerneopgaver betyde, at mellem 1000 og 1400 medarbejdere skal flytte, hvis de vil beholde deres job.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Skat udsendte torsdag efter at have orienteret medarbejderne.

Konkret hvilke medarbejdere der bliver berørt af flytningerne, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

Rokeringer i Nordjylland

Omlægningerne får følgende konsekvenser for Skats tre lokationer i Nordjylland frem mod 2021:

Hjørring: Antallet af medarbejdere stiger med 20 il i alt ca. 190. Alle vil arbejde i Skattestyrelsen.

Thisted: Antallet af medarbejdere stiger med 20 til ca. 190. Alle vil arbejde i Gældsstyrelsen.

Aalborg: Antallet af medarbejdere stiger med 140 til i alt ca. 500. De vil være fordelt på Motorstyrelsen, som Aalborg bliver hovedkvarter for, Skatteankestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen samt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Produktionstab

- Det overordnede hensyn, der ligger bag køreplanen, er at sikre, at skatteforvaltningen i de kommende år kan løfte sine opgaver sikkert og effektivt. Det kræver styrkede faglige miljøer, en større nærhed til ledelsen og en samling af de samme opgaver under samme tag, siger Merete Agergaard, der er nuværende direktør i Skat og kommende direktør i Skattestyrelsen.

Ifølge formanden for Dansk Told og Skatteforbund, Jørn Rise, kommer flytningerne til at betyde et stort produktionstab.

- Der kommer til at gå lang tid med at overføre kompetencerne. Der går let to år, før en medarbejder er produktionsmoden i en ny stilling, siger han.