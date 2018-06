34-årig fængslet for voldtægt af 9-årig pige

HERNING: En 34-årig mand er ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Herning blevet fængslet i fire uger frem til 20. juli sigtet for voldtægt og frihedsberøvelse af en blot ni år gammel pige fra Vinderup nord for Holstebro.

Det oplyser anklager Iben Bøttker fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Voldtægten var årsagen til en storstilet eftersøgning af tekniske beviser ved Legind Sø på Mors torsdag og fredag, hvor et stort område var afspærret af politi og hjemmeværn.

- Manden blev fængslet på begrundet mistanke om, at han har begået voldtægten og foretaget frihedsberøvelsen af pigen. Fængslingen skete også for at være sikker på, at manden ikke går ud og foretager sig noget tilsvarende - altså gentagelsesrisikoen - og endelig fordi han måske ville påvirke vidner, forklarer anklageren.

Hun vil ikke udtale sig om den 34-åriges fortid, da grundlovsforhøret var lukket.

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Men det er jo tit fordi, der er en eller anden fortid, eller der er noget, der indikerer, at en person kan gøre noget lignende igen, siger anklageren.