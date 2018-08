34-årig hentet i Sverige: Sigtet for milliontyveri af minkskind

HJØRRING: En efterlyst 34-årig litauisk statsborger blev tirsdag udleveret fra Sverige, og han bliver i dag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring med krav om varetægtsfængsling.

Han er sigtet for et omfattende indbrud på en minkfarm i Jerup i 2016, hvor der blev stjålet minkskind til en værdi af cirka to millioner kroner.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 34-årige litauiske statsborger blev den 6. april 2017 fremstillet in absentia i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvorefter der blev udstedt en europæisk arrestordre. Han blev sidste år anholdt i Sverige, og Nordjyllands Politi har siden ventet på, at han var færdig med at afsone en dom i Sverige.

Dette skete så i går, hvor Nordjyllands Politi hentede den mistænkte litauer i Sverige.

- Det er meget glædeligt, at vi nu har fået anholdt den eftersøgte, for vi har haft ham eftersøgt siden april 2017, fortæller lederen af politiets efterforskning, politikommissær Sune Myrup og fortsætter:

- Det er vores opfattelse, at den 34-årige er en del af en professionel omrejsende gruppering, der laver organiseret berigelseskriminalitet i flere lande, og derfor er vi dels tilfreds med selve anholdelsen, men også med det samarbejde, som vi har med de udenlandske politimyndigheder, der gør, at vi nu har fået udleveret den mistænkte til strafforfølgning i Danmark.

- Herudover ligger der en kraftig signalværdi i, at de tilrejsende kriminelle kan se, at uagtet at de flygter ud af landet, så er vi stadig i stand til at få dem identificeret og udleveret til strafforfølgning," fortæller Sune Myrup.