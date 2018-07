35-årig sigtes for forsøg på manddrab

FREDERIKSHAVN: Tirsdag klokken 11 fremstilles en 35-årig mand i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Manden blev mandag aften anholdt efter et knivstikkeri i en lejlighed på Ærøvej i Frederikshavn, hvor en 28-årig mand var blevet stukket med kniv flere gange.

Sigtelsen lyder på forsøg på manddrab, subsidiært kvalificeret vold, og grundlovsforhøret vil blive holdt for lukkede døre.

- Han sigtes for at have tildelt den 28-årige adskillige knivlæsioner - et på hagen, på kroppen, et på halsen, på begge arme og begge ben. Der er tale om mange knivlæsioner. Ingen af dem er deciderede farlige, men der er dybe knivstik imellem, fortæller anklager Torben Kaufmann Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Del af et misbrugsmiljø

Anklageren oplyser, at såvel forurettede som den sigtede er del af et misbrugsmiljø.

Anmeldelsen om knivstikkeriet skete, efter en nyankommen person i lejligheden så, at den 28-årige blødte meget. Han tilkaldte derfor en ambulance klokken 18.40.

I lejligheden anholdt Nordjyllands Politi den 35-årige og en 40-årig mand.

- Der er to sigtede i sagen, men kun en fremstilles. Ud fra de ting vi ved, mener vi, at ham vi fremstiller, er gerningsmanden. Vi mener, vi har fat i den rigtige, siger anklageren.

Den 40-årige mand er løsladt efter endt afhøring.

Alle tre mænd er fra lokalområdet.