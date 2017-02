HJØRRING: En 36-årig mand fra Østvendsyssel er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Hjørring. Han er sigtet for vold og trusler om vold mod et vidne, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Hjørring.

Den 36-årige er sigtet for at have udsat en 35-årig kvinde fra Hjørring for vold den 31. januar. Nogle dage efter at hun havde anmeldt sagen til politiet, modtog hun så flere sms´er fra manden med trusler om vold på grund af anmeldelsen.

Den 36-årige har kæret varetægtsfængslingen til Vestre Landsret.