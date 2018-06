36-årig fængslet for rå vold ved hjemmerøveri

THISTED: En 36-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i fire uger, efter han tidligere i dag blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holstebro.

- Han er sigtet for røveri, tyveri og vold af særlig rå karakter, siger Iben Ernst Bøttker, anklager ved Midt - og Vestjyllands Politi.

Han blev mandag kl. 16. 24 sigtet og anholdt for at have begået et såkaldt uegentligt hjemmerøveri i Thisted indenfor den seneste uge.

- Det betyder, at han begik hjemmerøveriet hos en person, som han kendte i forvejen, uddyber anklager.

Forurettede er en 60-årig mand. Motiv eller de nærmere omstændigheder bag røveriet ønsker Iben Ernst Bøttker ikke at komme nærmere ind på, idet grundlovsforhøret foregik for lukkede døre. Anklager kan heller ikke kommentere på forlydender om, at røveriet skulle have fundet sted i et misbrugsmiljø.