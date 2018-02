36 sigtet i USA for identitetstyveri og milliardsvindel

USA sigter 36 mennesker for identitetstyveri på internettet. Forbrugere, virksomheder og banker er blevet svindlet for over 3,2 milliarder kroner.

13 anholdte kommer fra USA, Australien og Europa, oplyser det amerikanske justitsministerium.

- Dagens sigtelser og anholdelser markerer en af de største sager om cybersvindel, som nogensinde er blevet rejst af Justitsministeriet, siger fungerende vicejustitsminister John Cronan.

Et internationalt politisamarbejde ligger bag optrevlingen af de globale identitetstyverier.

Anholdelserne er foretaget i USA, Australien, Frankrig, Italien, Kosovo og Serbien.

/ritzau/Reuters